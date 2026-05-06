06 мая 2026, 19:20

В Запорожье комбат требовал с военных по 200 тысяч за "лояльное отношение"

Фото: прокуратура
По данным правоохранителей, подполковник наладил механизм получения денег от подчиненных. С каждого командира он требовал по четверти миллиона ежемесячно

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Командир батальона одной из воинских частей на Запорожском направлении сообщен о подозрении во взятках и вымогательствах. По данным правоохранителей, он требовал от командиров ежемесячно по 200 тысяч гривен за "лояльное отношение".

За эти деньги он не проводил проверку, не инициировал служебные расследования и не налагал дисциплинарные взыскания. Задокументировано два эпизода получения взятки. В настоящее время прокурор подал в суд ходатайство о применении к подозреваемой мере пресечения в виде содержания под стражей, а также о его отстранении от должности.

Напомним, ранее Служба безопасности предотвратила заказное убийство украинского военного в Одессе. В городе задержана агентка ФСБ, которая, по данным следствия, готовила ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ.

вымогательство взятка военные прокуратура Запорожская область
