В Запорожье комбат требовал с военных по 200 тысяч за "лояльное отношение"

По данным правоохранителей, подполковник наладил механизм получения денег от подчиненных. С каждого командира он требовал по четверти миллиона ежемесячно

Командир батальона одной из воинских частей на Запорожском направлении сообщен о подозрении во взятках и вымогательствах. По данным правоохранителей, он требовал от командиров ежемесячно по 200 тысяч гривен за "лояльное отношение".

За эти деньги он не проводил проверку, не инициировал служебные расследования и не налагал дисциплинарные взыскания. Задокументировано два эпизода получения взятки. В настоящее время прокурор подал в суд ходатайство о применении к подозреваемой мере пресечения в виде содержания под стражей, а также о его отстранении от должности.

