Схема на 50 млн грн: в Запорожском вузе массово оформляли "аспирантов"

В суд передали дело в отношении 9 участников организованной группы, организовавших схему фиктивного зачисления мужчин в аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Организатором схемы, по материалам дела, являлся ректор и владелец частного университета в Запорожье. К сделке он привлек должностных лиц заведения, в частности, проректоров, руководителей подразделений и работников отдела аспирантуры.

Следствие установило, что "обучение" оформлялось через поддельные документы, внесение ложных данных и несанкционированное вмешательство в государственную базу ЕГЕБО. Часть документов о поступлении создавали задним числом, а сами "аспиранты" фактически не посещали обучение.

За два года из-за схемы было оформлено около 3,5 тысячи мужчин призывного возраста, из которых примерно 3 тысячи получили основания для отсрочки от мобилизации.

Лицензионный объем набора в аспирантуру был превышен более чем в 10 раз. Стоимость "услуг" состояла из официальной оплаты обучения и дополнительных неправомерных платежей, которые достигали сотен тысяч гривен с одного человека.

Общий объем полученных средств, по оценкам следствия, превысил 50 млн. грн.

Схему разоблачили после выявления аномальной массовой регистрации абитуриентов в государственной системе ЕГЭБО. После этого Министерство образования и науки аннулировало лицензию университета на подготовку аспирантов.

Обвиняемым инкриминируют:

участие в преступной организации,

подделку документов, взяточничество,

вмешательство в информационные системы,

препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины.

Организатора также обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем.

