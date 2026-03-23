Фото: Луцкий городской совет

Луцкий городской голова Игорь Полищук подал заявление о сложении своих полномочий

Об этом сообщил представитель Гражданского движения "СВІДОМІ" Андрей Лучик, передает RegioNews.

По информации источников, документ уже регистрируется в городском совете.

Как пишут местные СМИ, вероятно решение связано с результатами обысков Национального антикоррупционного бюро Украины, которые состоялись в Луцке в декабре 2025 года.

Кроме того, в ближайшие дни Госаудитслужба обнародует выводы проверки деятельности совета за последние 5 лет. Ранее представитель "СВІДОМИХ" Валентин Хаймик сообщал о миллионных нарушениях, в том числе на городских стройках.

В случае сложения полномочий городского головы, исполнение его обязанностей временно переходит к секретарю городского совета до момента проведения новых выборов или принятия других кадровых решений в соответствии с действующим законодательством.

Справка: Игорь Игоревич Полищук (1 июля 1988, Луцк) – городской голова Луцка. Он одержал победу на выборах 2020 года, набрав более половины голосов избирателей.

У Полищука высшее юридическое образование – окончил Киевский национальный университет внутренних дел и Юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

До избрания мэром работал в юридической сфере и был депутатом Луцкого городского совета предыдущих созывов.

Полищук представляет политическую партию "За майбутнє".

Напомним, 19 декабря 2025 года работники НАБУ провели обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского областного совета Григория Недопада. Правоохранители якобы изымали у мэра мобильный телефон.