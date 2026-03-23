Луцький міський голова Ігор Поліщук подав заяву про складання своїх повноважень

Про це повідомив представник Громадянського руху "СВІДОМІ" Андрій Лучик, передає RegioNews.

За інформацією джерел, документ уже реєструють у міській раді.

Як пишуть місцеві ЗМІ, ймовірно, рішення пов'язане з результатами обшуків Національного антикорупційного бюро України, які відбулися у Луцьку в грудні 2025 року.

Крім того, найближчими днями Держаудитслужба має оприлюднити висновки перевірки діяльності ради за останні 5 років. Раніше представник"СВІДОМИХ" Валентин Хаймик повідомляв про мільйонні порушення, зокрема на міських будівництвах.

У разі складання повноважень міського голови, виконання його обов’язків тимчасово переходить до секретаря міської ради до моменту проведення нових виборів або ухвалення інших кадрових рішень відповідно до чинного законодавства.

Довідка: Ігор Ігорович Поліщук (1 липня 1988 року, Луцьк) – міський голова Луцька. Він здобув перемогу на виборах 2020 року, набравши понад половину голосів виборців.

Поліщук має вищу юридичну освіту – закінчив Київський національний університет внутрішніх справ та Юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

До обрання мером працював у юридичній сфері та був депутатом Луцької міської ради попередніх скликань.

Поліщук представляє політичну партію "За майбутнє".

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року працівники НАБУ провели обшуки у мера Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. Правоохоронці нібито вилучали у мера мобільний телефон.