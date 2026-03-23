23 березня 2026, 13:28

Після обшуків НАБУ мер Луцька Поліщук написав заяву про складання повноважень

23 березня 2026, 13:28
Фото: Луцька міська рада
Луцький міський голова Ігор Поліщук подав заяву про складання своїх повноважень

Про це повідомив представник Громадянського руху "СВІДОМІ" Андрій Лучик, передає RegioNews.

За інформацією джерел, документ уже реєструють у міській раді.

Як пишуть місцеві ЗМІ, ймовірно, рішення пов'язане з результатами обшуків Національного антикорупційного бюро України, які відбулися у Луцьку в грудні 2025 року.

Крім того, найближчими днями Держаудитслужба має оприлюднити висновки перевірки діяльності ради за останні 5 років. Раніше представник"СВІДОМИХ" Валентин Хаймик повідомляв про мільйонні порушення, зокрема на міських будівництвах.

У разі складання повноважень міського голови, виконання його обов’язків тимчасово переходить до секретаря міської ради до моменту проведення нових виборів або ухвалення інших кадрових рішень відповідно до чинного законодавства.

Довідка: Ігор Ігорович Поліщук (1 липня 1988 року, Луцьк) – міський голова Луцька. Він здобув перемогу на виборах 2020 року, набравши понад половину голосів виборців.

Поліщук має вищу юридичну освіту – закінчив Київський національний університет внутрішніх справ та Юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

До обрання мером працював у юридичній сфері та був депутатом Луцької міської ради попередніх скликань.

Поліщук представляє політичну партію "За майбутнє".

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року працівники НАБУ провели обшуки у мера Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. Правоохоронці нібито вилучали у мера мобільний телефон.

