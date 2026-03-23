Махинации и связи с РФ: НАБУ просит Зеленского ввести санкции против Иванющенко

НАБУ обратилось к Президенту и СБУ с просьбой применить санкции против одного из подозреваемых по делу о махинациях с земельными участками рынка "Столичный", бывшего народного депутата от ныне запрещенной Партии регионов

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

В бюро не называют его фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о Юрии Иванющенко.

В ходе следствия детективы установили устойчивые финансовые связи подозреваемого с государством-агрессором. В частности, выявлены факты функционирования компаний, связанных с подозреваемым, на временно оккупированных территориях и территории РФ, уплачивавших налоги в российский бюджет.

Также установлено использование подозреваемым паспорта РФ и связи с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов государства-агрессора.

Напомним, Иванющенко подозревают в отмывании имущества, добытого преступным путем, в рамках расследования по махинациям с девятью земельными участками на территории рынка "Столичный".

По версии следствия, пять привлеченных лиц незаконно захватили и "узаконили" 18 гектаров государственной земли, рыночная стоимость которых превышает 160 миллионов гривен.

18 сентября 2025 года Иванющенко был объявлен в розыск.

13 марта 2026 года в рамках журналистского расследования "Схемы" стало известно, что Иванющенко регулярно летал в Россию вместе с Рубеном Татуляном, известным как "спонсор" российского криминального мира. Отмечается, что бывший народный депутат Украины получил российское гражданство в 2004 году.

