Судью из Луганщины разоблачили на попытке подкупа коллеги в Киеве
НАБУ и САП раскрыли подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды судью из Луганской области, который был командирован в один из судов Черновицкой области
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.
Согласно данным следствия, подозреваемый, участвующий в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, пытался склонить адвоката к передаче $30 тысяч судье Соломенского районного суда Киева.
Эта сумма якобы должна стать платой за вынесение оправдательного приговора по делу в отношении лица, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения в сфере служебной деятельности.
Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие, проверяется причастность к преступлению других лиц.
По информации издания "Слово и діло", речь идет о судье Северодонецкого городского суда Луганской области Иване Посохове.
Напомним, на Закарпатье судью районного суда задержали за получение взятки во время рассмотрения дела об аресте древесины породы "Дуб". В ходе следственных действий оперативники и детективы задержали подозреваемого в рамках процессуальных мероприятий и изъяли 1300 долларов, которые, по версии следствия, были переданы в виде взятки.