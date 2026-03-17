17 марта 2026, 14:35

Судью из Луганщины разоблачили на попытке подкупа коллеги в Киеве

Фото: НАБУ и САП
НАБУ и САП раскрыли подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды судью из Луганской области, который был командирован в один из судов Черновицкой области

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, подозреваемый, участвующий в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, пытался склонить адвоката к передаче $30 тысяч судье Соломенского районного суда Киева.

Эта сумма якобы должна стать платой за вынесение оправдательного приговора по делу в отношении лица, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения в сфере служебной деятельности.

Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие, проверяется причастность к преступлению других лиц.

Иван Посохов, фото: ti-ukraine.org

По информации издания "Слово и діло", речь идет о судье Северодонецкого городского суда Луганской области Иване Посохове.

Напомним, на Закарпатье судью районного суда задержали за получение взятки во время рассмотрения дела об аресте древесины породы "Дуб". В ходе следственных действий оперативники и детективы задержали подозреваемого в рамках процессуальных мероприятий и изъяли 1300 долларов, которые, по версии следствия, были переданы в виде взятки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
