Судью из Луганщины разоблачили на попытке подкупа коллеги в Киеве

НАБУ и САП раскрыли подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды судью из Луганской области, который был командирован в один из судов Черновицкой области

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, подозреваемый, участвующий в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, пытался склонить адвоката к передаче $30 тысяч судье Соломенского районного суда Киева.

Эта сумма якобы должна стать платой за вынесение оправдательного приговора по делу в отношении лица, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения в сфере служебной деятельности.

Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие, проверяется причастность к преступлению других лиц.

По информации издания "Слово и діло", речь идет о судье Северодонецкого городского суда Луганской области Иване Посохове.

