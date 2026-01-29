Силою кинув у машину, вивіз у ліс і зґвалтував: на Волині затримали педофіла - постраждала 11-річна дівчинка

Ілюстративне фото

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Це сталось 26 січня 2026 року. 11-річна дівчинка поверталась додому з гуртка. До неї під'їхав автомобіль. Водій спочатку розпитував про дорогу. Проте згодом чоловік силоміць посадив дівчинку в транспортний засіб, вивіз у ліс та зґвалтував. Правоохоронці скоро його затримали.

"Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії за участі неповнолітньої відбуваються із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої", - повідомили в прокуратурі.

