Силою кинув у машину, вивіз у ліс і зґвалтував: на Волині затримали педофіла - постраждала 11-річна дівчинка
У Волинській області повідомили про підозру 30-річному чоловіку. Він зґвалтував 11-річну дівчинку
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Це сталось 26 січня 2026 року. 11-річна дівчинка поверталась додому з гуртка. До неї під'їхав автомобіль. Водій спочатку розпитував про дорогу. Проте згодом чоловік силоміць посадив дівчинку в транспортний засіб, вивіз у ліс та зґвалтував. Правоохоронці скоро його затримали.
"Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії за участі неповнолітньої відбуваються із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео. Суд взяв 41-річного зловмисника під варту без альтернативи внесення застави. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.