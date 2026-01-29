19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
17:35  29 січня
На Київщині автобус на смерть збив пенсіонера
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 17:15

Силою кинув у машину, вивіз у ліс і зґвалтував: на Волині затримали педофіла - постраждала 11-річна дівчинка

29 січня 2026, 17:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Волинській області повідомили про підозру 30-річному чоловіку. Він зґвалтував 11-річну дівчинку

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Це сталось 26 січня 2026 року. 11-річна дівчинка поверталась додому з гуртка. До неї під'їхав автомобіль. Водій спочатку розпитував про дорогу. Проте згодом чоловік силоміць посадив дівчинку в транспортний засіб, вивіз у ліс та зґвалтував. Правоохоронці скоро його затримали.

"Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії за участі неповнолітньої відбуваються із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео. Суд взяв 41-річного зловмисника під варту без альтернативи внесення застави. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
насильство педофіл прокуратура Волинська область
Три роки ґвалтував власних доньок: на Волині судили батька-тирана
28 січня 2026, 21:35
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
27 січня 2026, 10:48
На Волині дитина померла через відсутність лікування: судити будуть маму: хлопчику було лише рік та три місяці
26 січня 2026, 13:15
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Мера Вознесенська затримано після ДТП із смертельними наслідками у Кіровоградській області
29 січня 2026, 19:29
Графіки відключення світла 30 січня: як діятимуть обмеження у п’ятницю
29 січня 2026, 19:29
Евакуаційний потяг із Дніпропетровщини прибув до Мукачева: серед пасажирів 12 дітей
29 січня 2026, 19:24
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
29 січня 2026, 19:10
У Рівному затримали 25-річного нападника, який тяжко травмував чоловіка у під'їзді: розшуки тривали 5 місяців
29 січня 2026, 19:02
Внаслідок атаки Дніпропетровщини загинула жінка, 3 поранених: зафіксовані руйнування в 4 районах
29 січня 2026, 18:49
На Харківщині пенсіонерка жила на гроші мертвого чоловіка
29 січня 2026, 18:45
У Харкові 53-річний водій бетонозмішувача врізався у ВАЗ – постраждали троє людей
29 січня 2026, 18:22
Крути залишилися однією з найтравматичніших віх національно-визвольних змагань
29 січня 2026, 18:21
На Вінниччині під кригою загинув 64-річний чоловік: з ним був 17-річний син
29 січня 2026, 18:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »