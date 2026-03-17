Певица Елена Тополя призналась, почему она больше не хочет говорить об экс-супруге

Певица Елена Тополя призналась, что не хочет больше отвечать в интервью на вопрос о бывшем муже. Она объяснила, с чем это связано

Не так давно произошел скандал со сливом интимного видео Елены Тополи. Сейчас ситуацию расследуют правоохранители. По словам артистки, ее бывший супруг Тарас Тополя считает, что он ее поддержал в этой ситуации, но она этого не почувствовала. Кроме того, говорить в интервью о бывшем любимом она не хочет.

"Дело в том, что я просто не хочу больше тратить время на поднятие какой-то истории. Как история Украины, так у нас история семьи Тараса Тополи и Елены Тополи. Все, нет семьи, как таковой, она развалилась, есть отдельные личности. И Тарас Тополя теперь меня не касается. Все. И его не касается Елена Тополя", - говорит артистка.

Также она объяснила, почему не сменила фамилию. По ее словам, она думала об этом, однако пока не готова тратить энергию на этот процесс.

Ранее журналистам и блогерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.