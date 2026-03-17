17 марта 2026, 00:30

Певица Елена Тополя призналась, почему она больше не хочет говорить об экс-супруге

Фото: из открытых источников
Певица Елена Тополя призналась, что не хочет больше отвечать в интервью на вопрос о бывшем муже. Она объяснила, с чем это связано

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Не так давно произошел скандал со сливом интимного видео Елены Тополи. Сейчас ситуацию расследуют правоохранители. По словам артистки, ее бывший супруг Тарас Тополя считает, что он ее поддержал в этой ситуации, но она этого не почувствовала. Кроме того, говорить в интервью о бывшем любимом она не хочет.

"Дело в том, что я просто не хочу больше тратить время на поднятие какой-то истории. Как история Украины, так у нас история семьи Тараса Тополи и Елены Тополи. Все, нет семьи, как таковой, она развалилась, есть отдельные личности. И Тарас Тополя теперь меня не касается. Все. И его не касается Елена Тополя", - говорит артистка.

Также она объяснила, почему не сменила фамилию. По ее словам, она думала об этом, однако пока не готова тратить энергию на этот процесс.

Ранее журналистам и блогерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.

Невеста Дмитрия Кулебы рассказала, сколько она зарабатывает
14 марта 2026, 01:50
Актер Юрий Ткач признался, как алкоголь чуть не разрушил его брак
14 марта 2026, 01:35
"Я буквально умирала внутри": певица Анна Тринчер впервые после развода рассказала о личной жизни
14 марта 2026, 00:50
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
"Перевернули весь чемодан, искали что-то": певица Оля Полякова заявила, что больше не будет ездить через Польшу
17 марта 2026, 01:30
В Украине рухнули цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм
16 марта 2026, 23:30
Кабмин дополнительно выделит 3 миллиарда на ремонт дорог
16 марта 2026, 23:22
Почему американцы никогда не поймут Иран, РФ и Китай
16 марта 2026, 23:03
Швеция выделила 56 миллионов евро на поддержку энергетики Украины
16 марта 2026, 22:52
В Украине упали цены на базовый овощ борщового набора
16 марта 2026, 22:30
"Заработали" на восстановлении общежития после обстрела: на Днепропетровщине разоблачили схему предпринимателей
16 марта 2026, 22:15
Во Львове прогремели мощные взрывы
16 марта 2026, 22:07
В Харьковской области мужчина взорвался на неизвестном предмете и погиб
16 марта 2026, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Игорь Луценко
Виталий Портников
Виктор Ягун
Все блоги »