28 января 2026, 10:03

Миллион на шоппинг: на Волыни семеро парней спустили чужие деньги на iPhone и брендовые вещи

28 января 2026, 10:03
Фото: полиция
Полицейские разоблачили в Луцке группу молодых людей, которые незаконно завладели деньгами одного из них и потратили их на дорогие гаджеты и брендовую одежду.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Потерпевший обратился к правоохранителям в январе, заметив пропажу средств со своего счета. 24-летний мужчина сообщил, что его обманул компаньон по общему делу. В ноябре прошлого года 19-летний знакомый получил доступ к счету почти с миллионом гривен. Впоследствии потерпевший обнаружил списание средств, которые с ним никто не согласовал.

Следствие установило, что юноша рассказал о деньгах шестерым друзьям, и вместе они начали тратить чужой миллион. Украденные средства спускали на новые смартфоны, дорогую одежду и вещи премиумкласса. Походы фигурантов по магазинам зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В ходе обысков у семи участников схемы правоохранители изъяли технику, брендовые вещи и другое имущество, приобретенное за украденные средства. Автомобили фигурантов поместили на штрафплощадки.

Миллион на шоппинг: на Волыни семеро парней спустили чужие средства на iPhone и брендовые вещи
На Волыни семь молодых людей спустили чужие средства на iPhone и брендовые вещи

Одному из злоумышленников следователи объявили о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Потратили миллион на iPhone и брендовые вещи: на Волыни разоблачили семерых парней

Напомним, в Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины. Одного злоумышленника задержали, его подельников устанавливают.

задержание Луцк Волынская область правоохранители злоумышленники
