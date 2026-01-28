09:01  28 января
На Харьковщине в доме взорвался боеприпас: ребенку оторвало пальцы
08:42  28 января
На Кировоградщине легковушка влетела в дерево после столкновения с другим авто: есть погибший
08:39  28 января
$4500 за "отсрочку": в Хмельницкой области сообщили о подозрении врачу и посреднице
28 января 2026, 10:19

В Одесской области правоохранитель выманивал деньги у пенсионеров, представляясь сотрудником банка

28 января 2026, 10:19
Фото: ГБР
Правоохранитель вместе с сообщниками выманивал деньги у пенсионеров, выдавая себя за сотрудника службы безопасности банка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Еще в прошлом году ГБР разоблачило этого правоохранителя и задокументировало шесть эпизодов мошенничества. Дело уже передали в суд. Однако это не остановило фигуранта и он продолжил обманывать людей.

В ходе дальнейшего расследования работники ГБР разоблачили еще два новых эпизода мошенничества. Фигурант вместе с сообщниками обманывал пенсионеров. Злоумышленники выдавали себя за службу безопасности банка и под предлогом "защиты счетов" выманивали данные карт. После этого через мобильные приложения снимали деньги и делили их между собой. В общей сложности они украли у людей более 300 тысяч гривен.

Правоохранитель уволен со службы. Ему объявили новое подозрение в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Фигуранту грозит до 8 лет за решеткой.

Напомним, ранее в Виннице правоохранители получили подозрение за издевательства над задержанным. Потерпевший получил тяжелые травмы внутренних органов, в результате чего позже ему удалили селезенку. Во время операции у мужчины на 10 минут остановилось сердце – врачам удалось вернуть его к жизни после клинической смерти.

