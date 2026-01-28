Фото: ГБР

Правоохранитель вместе с сообщниками выманивал деньги у пенсионеров, выдавая себя за сотрудника службы безопасности банка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Еще в прошлом году ГБР разоблачило этого правоохранителя и задокументировало шесть эпизодов мошенничества. Дело уже передали в суд. Однако это не остановило фигуранта и он продолжил обманывать людей.

В ходе дальнейшего расследования работники ГБР разоблачили еще два новых эпизода мошенничества. Фигурант вместе с сообщниками обманывал пенсионеров. Злоумышленники выдавали себя за службу безопасности банка и под предлогом "защиты счетов" выманивали данные карт. После этого через мобильные приложения снимали деньги и делили их между собой. В общей сложности они украли у людей более 300 тысяч гривен.

Правоохранитель уволен со службы. Ему объявили новое подозрение в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Фигуранту грозит до 8 лет за решеткой.

