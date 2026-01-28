Фото: полиция

ДТП произошло во вторник, 27 января, на улице Александрийское шоссе в Кропивницком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто SsangYong допустил столкновение с авто Skoda Rapid под управлением 54-летнего мужчины, двигавшегося впереди в попутном направлении.

После столкновения автомобиль SsangYong выехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм 57-летний водитель скончался на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

