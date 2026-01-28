09:01  28 січня
28 січня 2026, 10:03

Мільйон на шопінг: на Волині семеро молодиків спустили чужі кошти на iPhone і брендові речі

Фото: поліція
Поліцейські викрили у Луцьку групу молодиків, які незаконно заволоділи грошима знайомого одного з них та витратили їх на дорогі гаджети й брендовий одяг

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Потерпілий звернувся до правоохоронців у січні, помітивши зникнення коштів зі свого рахунку. 24-річний чоловік повідомив, що його ошукав компаньйон по спільній справі. У листопаді минулого року 19-річний знайомий отримав доступ до рахунку з майже мільйоном гривень. Згодом потерпілий виявив списання коштів, які з ним ніхто не погоджував.

Слідство встановило, що юнак розповів про гроші шістьом друзям, і разом вони почали витрачати чужий мільйон. Крадені кошти спускали на нові смартфони, дорогий одяг та речі преміумкласу. Походи фігурантів магазинами зафіксували камери відеоспостереження.

Під час обшуків у семи учасників схеми правоохоронці вилучили техніку, брендові речі та інше майно, придбане за вкрадені кошти. Автомобілі фігурантів помістили на штрафмайданчики.

Мільйон на шопінг: на Волині семеро молодиків спустили чужі кошти на iPhone і брендові речі
На Волині семеро молодиків спустили чужі кошти на iPhone і брендові речі

Одному зі зловмисників слідчі оголосили про підозру за ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Витратили мільйон на iPhone та брендові речі: на Волині викрили сімох молодиків

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.

