Из-за обстрелов РФ некоторые области Украины без света: аварийные отключения

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ситуация может меняться, потому жителям советуют следить за сообщениями на страницах облэнерго своего региона.

Энергетики также призывают: если у вас есть электроэнергия, потребляйте ее бережно.

Напомним, в ночь на 28 января РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 146 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БПЛА на 22 локациях.

