Фото: НАБУ

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці та на кількох інших об'єктах нерухомості, які використовували службові особи підрозділу. Обшуки проводилися у межах чинного законодавства та досудового розслідування.

За результатами слідчих дій на одному з об’єктів вилучили понад 850 тисяч доларів. Інших подробиць слідство наразі не розголошує, щоб зберегти таємницю досудового розслідування.

Жодну особу під час обшуків не затримали, і про підозру нікому не повідомляли. Розслідування триває, а слідчі дії продовжуються відповідно до законних процедур.

Раніше повідомлялося, на Буковині митники затримали двох жінок із золотими виробами. Одна з них намагалася вивезти чотири зливки вагою 400 грамів, сховавши їх у шкарпетках на суму близько 2,6 млн гривень.