19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 18:08

НАБУ провело обшуки на митниці "Луцьк": вилучили понад $850 тисяч

22 січня 2026, 18:08
Фото: НАБУ
Обшуки на Волинській митниці провели детективи Національного антикорупційного бюро України

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці та на кількох інших об'єктах нерухомості, які використовували службові особи підрозділу. Обшуки проводилися у межах чинного законодавства та досудового розслідування.

За результатами слідчих дій на одному з об’єктів вилучили понад 850 тисяч доларів. Інших подробиць слідство наразі не розголошує, щоб зберегти таємницю досудового розслідування.

Жодну особу під час обшуків не затримали, і про підозру нікому не повідомляли. Розслідування триває, а слідчі дії продовжуються відповідно до законних процедур.

Раніше повідомлялося, на Буковині митники затримали двох жінок із золотими виробами. Одна з них намагалася вивезти чотири зливки вагою 400 грамів, сховавши їх у шкарпетках на суму близько 2,6 млн гривень.

НАБУ Волинська область митниця обшуки розслідування САП Луцьк
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
