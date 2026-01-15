На Волыни женщина смертельно ранила мужчину – он умер в больнице

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 13 января в селе Благодатное.

Во время совместного распития алкоголя между 52-летней женщиной и 57-летним мужчиной возник конфликт. В результате фигурантка нанесла кухонным ножом проникающее ранение в живот мужчине.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, однако врачи не смогли его спасти – мужчина умер.

Женщина, 1974 года рождения, задержана. Ей будет объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, в Житомирской области мужчина из-за ревности решил взорвать женщину. В результате взрыва она получила травмы. Правоохранители нашли мужчину в его доме, когда он был без сознания. Возбуждено уголовное производство.