Иллюстративное фото

В Житомирской области задержан мужчина, причастный к покушению на убийство. Он сделал это из-за ревности

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 декабря в селе Добрыне Иршанской общины. 32-летний мужчина поссорился с бывшей сожительницей и местными жителями. Он ревновал 30-летнюю женщину. Тогда мужчина активировал взрывное устройство вблизи нее и скрылся.

В результате взрыва женщина получила травмы. Ее госпитализировали медики. Правоохранители нашли мужчину в его доме, когда он был без сознания. Сейчас он также госпитализирован. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области мужчина ранил 14-летнего подростка ножом. Парня госпитализировали, злоумышленника задержали.