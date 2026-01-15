На Волині жінка смертельно поранила чоловіка – він помер у лікарні

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася 13 січня у селі Благодатне.

Під час спільного розпивання алкоголю між 52-річною жінкою та 57-річним чоловіком виник побутовий конфлікт. У результаті фігурантка нанесла кухонним ножем проникаюче поранення в живіт чоловіку.

Потерпілого було доставлено до медичного закладу, проте лікарі не змогли його врятувати – чоловік помер.

Жінку, 1974 року народження, затримано. Їй буде оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

