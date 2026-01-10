Набросился с кухонным ножом: Днепр мужчина жестоко расправился с женщиной

Фото: Нацполиция

Трагедия произошла 6 января в Новокодакомском районе Днепра. Во время ссоры мужчина убил женщину

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Знакомые проводили время вместе. Когда между ними произошла ссора, мужчина ударил ножом 56-летнюю женщину в живот. Ее госпитализировали в больницу, но, к сожалению, от полученных травм 8 января она скончалась.

Правоохранители нашли мужчину. Они удалили нож, а также сообщили ему о подозрении.

