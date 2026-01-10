Набросился с кухонным ножом: Днепр мужчина жестоко расправился с женщиной
Трагедия произошла 6 января в Новокодакомском районе Днепра. Во время ссоры мужчина убил женщину
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Знакомые проводили время вместе. Когда между ними произошла ссора, мужчина ударил ножом 56-летнюю женщину в живот. Ее госпитализировали в больницу, но, к сожалению, от полученных травм 8 января она скончалась.
Правоохранители нашли мужчину. Они удалили нож, а также сообщили ему о подозрении.
Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.
