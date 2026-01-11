Потери РФ по состоянию на 11 января: Генштаб обновил данные
По состоянию на утро 11 января 2026 года Силы обороны уничтожили 1 218 940 бойцов Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 1 218 940 (+1 130) человек
- танков – 11 541 (+11) ед.
- боевых бронированных машин – 23 885 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 35 952 (+44) ед.
- РСЗО – 1 598 (+1) ед.
- средства ПВО – 1269 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 104 068 (+654) ед.
- крылатые ракеты – 4 155 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 73 644 (+134) ед.
- специальная техника – 4039 (+0) ед.
Напомним, в 2025 году РФ выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и свыше 100 тыс. дронов. При этом воздушная тревога в прошлом году звучала не менее 19 тыс. раз.
