11 января 2026, 09:11

Потери РФ по состоянию на 11 января: Генштаб обновил данные

11 января 2026, 09:11
иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на утро 11 января 2026 года Силы обороны уничтожили 1 218 940 бойцов Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 218 940 (+1 130) человек
  • танков – 11 541 (+11) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 885 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 35 952 (+44) ед.
  • РСЗО – 1 598 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1269 (+0) ед.
  • самолетов – 434 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 104 068 (+654) ед.
  • крылатые ракеты – 4 155 (+0) ед.
  • корабли/катера – 28 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 73 644 (+134) ед.
  • специальная техника – 4039 (+0) ед.

Напомним, в 2025 году РФ выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и свыше 100 тыс. дронов. При этом воздушная тревога в прошлом году звучала не менее 19 тыс. раз.

