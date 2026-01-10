19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
UA | RU
UA | RU
10 января 2026, 10:35

В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного

10 января 2026, 10:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Речь идет об изменнике, который в Белой Церкви поджег автомобиль военного. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Мужчину чесали российские спецслужбы через Telegram. Впоследствии по их заказу с помощью легковоспламеняющегося вещества совершил поджог припаркованного автомобиля Skoda Oktavia, принадлежавшего военному.

Теперь ему назначили наказание. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ предотвратила новые попытки РФ совершить серию терактов в Киеве. Российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф суд Киев
Воевал против Украины в Херсонской и Донбассе: судили военного, который перешел на сторону РФ
08 января 2026, 12:00
В Киеве мужчину накажут за прогулку по супермаркету с муляжем автомата
08 января 2026, 09:15
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Угрожала выписать из больницы: в Одессе врача-психиатра поймали на взятке
10 января 2026, 10:55
Пенсионеров предупредили: в Украине новая мошенническая схема- целями аферистов стали пожилые люди
10 января 2026, 09:45
"Камеры выключаются": победительница Холостяка Надин рассказала, был ли интим на проекте
10 января 2026, 01:35
"Ужас": актриса Анна Кошмал рассказала о "прилете" у дома
10 января 2026, 00:35
В Украине за год продали 340 тысяч гектаров земли: какой регион самый дорогой
09 января 2026, 23:55
Сообщение от псевдобанкира: на Буковине мошенники украли у людей почти 210 тысяч гривен
09 января 2026, 23:35
На Днепропетровщине прямо на улицах люди находят гигантские гильзы
09 января 2026, 22:25
Предлагали работу в интернете: жительницу Буковины обманули аферисты, и очистили ее счет
09 января 2026, 21:55
"Орешник" – это предупреждение Трампа
09 января 2026, 21:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »