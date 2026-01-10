В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного
Речь идет об изменнике, который в Белой Церкви поджег автомобиль военного. Стало известно, какой приговор он получил
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Мужчину чесали российские спецслужбы через Telegram. Впоследствии по их заказу с помощью легковоспламеняющегося вещества совершил поджог припаркованного автомобиля Skoda Oktavia, принадлежавшего военному.
Теперь ему назначили наказание. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Напомним, ранее СБУ предотвратила новые попытки РФ совершить серию терактов в Киеве. Российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Угрожала выписать из больницы: в Одессе врача-психиатра поймали на взятке
10 января 2026, 10:55Пенсионеров предупредили: в Украине новая мошенническая схема- целями аферистов стали пожилые люди
10 января 2026, 09:45"Камеры выключаются": победительница Холостяка Надин рассказала, был ли интим на проекте
10 января 2026, 01:35"Ужас": актриса Анна Кошмал рассказала о "прилете" у дома
10 января 2026, 00:35В Украине за год продали 340 тысяч гектаров земли: какой регион самый дорогой
09 января 2026, 23:55Сообщение от псевдобанкира: на Буковине мошенники украли у людей почти 210 тысяч гривен
09 января 2026, 23:35На Днепропетровщине прямо на улицах люди находят гигантские гильзы
09 января 2026, 22:25Предлагали работу в интернете: жительницу Буковины обманули аферисты, и очистили ее счет
09 января 2026, 21:55"Орешник" – это предупреждение Трампа
09 января 2026, 21:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »