В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного

Иллюстративное фото

Речь идет об изменнике, который в Белой Церкви поджег автомобиль военного. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Мужчину чесали российские спецслужбы через Telegram. Впоследствии по их заказу с помощью легковоспламеняющегося вещества совершил поджог припаркованного автомобиля Skoda Oktavia, принадлежавшего военному.

Теперь ему назначили наказание. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ предотвратила новые попытки РФ совершить серию терактов в Киеве. Российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.