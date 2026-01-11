В энергосистеме Украины вводят аварийные отключения света

иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 11 января, в Киеве и Днепропетровщине введены аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах. Энергосистема города до сих пор не оправилась от обстрелов, усложняет ситуацию низкая температура, поэтому это вынужденный шаг, чтобы уберечь ее от аварий.

Кроме того, в результате вражеской атаки Днепропетровщины были введены аварийные отключения электроэнергии.

Энергетики работают над устранением аварий.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине из-за обстрелов российских кафиров продолжаются отключение электроэнергии. При этом в Укрэнерго предупредили, что ситуация может изменяться в течение дня.