Накинувся з кухонним ножем: Дніпрі чоловік жорстоко розправився з жінкою

Фото: Нацполіція

Трагедія сталась 6 січня в Новокодацькомуу районі Дніпра. Під час сварки чоловік вбив жінку

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Знайомі проводили час разом. Коли між ними сталась сварка, чоловік вдарив ножем 56-річну жінку в живіт. Її госпіталізували в лікарню, але, на жаль, від отриманих травм 8 січня вона померла.

Правоохоронці знайшли чоловіка. Вони вилучили ніж, а також повідомили йому про підозру.

Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.