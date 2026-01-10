Накинувся з кухонним ножем: Дніпрі чоловік жорстоко розправився з жінкою
Трагедія сталась 6 січня в Новокодацькомуу районі Дніпра. Під час сварки чоловік вбив жінку
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Знайомі проводили час разом. Коли між ними сталась сварка, чоловік вдарив ножем 56-річну жінку в живіт. Її госпіталізували в лікарню, але, на жаль, від отриманих травм 8 січня вона померла.
Правоохоронці знайшли чоловіка. Вони вилучили ніж, а також повідомили йому про підозру.
Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.
На Волині знайшли мертвим 18-річного хлопця: поліція з'ясовує обставиниВсі новини »
09 січня 2026, 13:29Бив по голові та грудях: на Київщині чоловік побив співмешканку до смерті
08 січня 2026, 19:15
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Київщині горів житловий будинок: постраждали діти - наймолодшому лише рік
10 січня 2026, 22:55На Прикарпатті на дорогі знайшли тіло чоловіка: що відомо
10 січня 2026, 21:55Обмотав щелепи та шию скотчем: на Полтавщині врятували собаку, до якого жорстоко ставився чоловік
10 січня 2026, 21:35Що буде 11 січня зі світлом: в Укренерго попередили громадян про відключення
10 січня 2026, 19:35У Києві завершили ліквідацію наслідків обстрілу: рятувальники показали кадри з місця
10 січня 2026, 18:45Відбирали документи та змушували виконувати накази: на Дніпропетровщині викрили банду, яка брала людей в рабство
10 січня 2026, 17:35На Київщині місцеві жителі залишились без укриття під час обстрілів: підвал будинку завалили гуманітарною допомогою
10 січня 2026, 17:05У Харкові на пішохідному переході збили жінку на смерть
10 січня 2026, 16:25На Полтавщині іномарка збила підлітка
10 січня 2026, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »