В Раде готовят радикальные ограничения для мужчин старше 25 лет

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат, глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона.

По его словам, в парламенте готовят изменения к правилам мобилизации, которые предусматривают отмену отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, решивших получить высшее, высшее или профессиональное образование.

"Сейчас в Верховной Раде, в Комитете по безопасности, обороне и разведке есть один из законопроектов, который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку. И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные высшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку", – отметил нардеп.

Бабак добавил, что государство не может ограничить право на образование, конечно, но между тем будет проверять, как эти люди действительно учатся.

Напомним, мобилизация в Украине продолжается уже четвертый год – с тех пор, как ее объявили 24 февраля 2022 года. Недавно Кабмин упростил бронирование для критически важных предприятий и работников оборонно-промышленного комплекса. Других серьезных изменений в процедуре бронирования на 2026 год пока нет.