Бил по голове и груди: на Киевщине мужчина избил сожительницу до смерти

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Ирпене мужчина и женщина устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, мужчина нанес сожители многочисленные удары в область головы и грудной клетки. От полученных травм она скончалась на месте.

Правоохранители задержали мужчину. Он получил подозрение. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.