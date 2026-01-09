12:48  09 января
11:26  09 января
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
09 января 2026, 13:29

На Волыни нашли мертвым 18-летнего парня: полиция выясняет обстоятельства

09 января 2026, 13:29
Иллюстративное фото: из открытых источников
В селе Хотешев Камень-Каширской общины 7 января нашли тело 18-летнего местного жителя

Об этом пишут "Волынские новости", передает RegioNews.

Местные подозревают, что его могли убить.

"7 января 2026 года в нашем селе произошла ужасная трагедия. Около 22:00 наш односельчанин был жестоко избит и сброшен в ров. Утром его тело нашли в снегу. По предварительным данным экспертизы, он был жив до 6:00-6:30 утра. Это значит, что шанс спасти его не было. Тело нашли во рву, присыпанном снегом, без телефона, без одного ботинка и шапки. Это не несчастный случай", – говорится в сообщении ФБ.

По информации полиции Волыни, тело было обнаружено 8 января.

На месте работала следственно-оперативная группа Камень-Каширского РПП. Предварительно смерть была внесена в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Тело направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления окончательных причин смерти. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.

Местные жители и очевидцы просят обращаться в полицию, если кто-то владеет любой информацией о происшествии.

Напомним, в Кривом Роге возле гаражей в шкафу обнаружили остатки 34-летней женщины, которая исчезла еще в ноябре. Продолжаются следственные действия и необходимы экспертизы для установления личности погибшего, а также точных обстоятельств и причин смерти.

