На Волыни нашли мертвым 18-летнего парня: полиция выясняет обстоятельства

Об этом пишут "Волынские новости", передает RegioNews.

Местные подозревают, что его могли убить.

"7 января 2026 года в нашем селе произошла ужасная трагедия. Около 22:00 наш односельчанин был жестоко избит и сброшен в ров. Утром его тело нашли в снегу. По предварительным данным экспертизы, он был жив до 6:00-6:30 утра. Это значит, что шанс спасти его не было. Тело нашли во рву, присыпанном снегом, без телефона, без одного ботинка и шапки. Это не несчастный случай", – говорится в сообщении ФБ.

По информации полиции Волыни, тело было обнаружено 8 января.

На месте работала следственно-оперативная группа Камень-Каширского РПП. Предварительно смерть была внесена в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Тело направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления окончательных причин смерти. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.

Местные жители и очевидцы просят обращаться в полицию, если кто-то владеет любой информацией о происшествии.

