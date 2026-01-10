Фото: Нацполиция

Это произошло 10 января на проезжей части дороги Р-21 в селе Выгода. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На проезжей части дороги обнаружили мужчину без признаков жизни. Милиционеры выяснили, что это 56-летний местный житель. Видимые телесные повреждения на его теле не обнаружены. Как именно мужчина умер, пока неизвестно.

"Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - сообщили в полиции.

