На Прикарпатье на дороге нашли тело мужчины: что известно
Это произошло 10 января на проезжей части дороги Р-21 в селе Выгода. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
На проезжей части дороги обнаружили мужчину без признаков жизни. Милиционеры выяснили, что это 56-летний местный житель. Видимые телесные повреждения на его теле не обнаружены. Как именно мужчина умер, пока неизвестно.
"Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Полтавской области три человека застряли на ледяной реке в новогоднюю ночь. Необычные спасли двух мужчин и женщину.
