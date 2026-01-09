На Волині знайшли мертвим 18-річного хлопця: поліція з'ясовує обставини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це пишуть "Волинські новини", передає RegioNews.

Місцеві підозрюють, що його могли вбити.

"7 січня 2026 року в нашому селі сталася жахлива трагедія. Близько 22:00 наш односельчанин був жорстоко побитий і скинутий у рів. Вранці його тіло знайшли в снігу. За попередніми даними експертизи, він був живий до 6:00-6:30 ранку. Це означає, що шанс врятувати його був. Тіло знайшли в рові, присипане снігом, без телефону, без одного черевика та шапки. Це не нещасний випадок", – йдеться у дописі на ФБ.

За інформацією поліції Волині, тіло виявили 8 січня.

На місці працювала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського РВП. Попередньо смерть внесли до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України з поміткою "нещасний випадок".

Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. Правоохоронці розслідують обставини події.

Місцеві жителі та очевидці просять звертатися до поліції, якщо хтось володіє будь-якою інформацією про подію.

