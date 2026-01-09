Угрожал гранатой своей семье: в Ровенской области задержали злоумышленника

Фото: Национальная полиция

В селе Оборки Ровенской области 39-летняя жительница сообщила правоохранителям, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает ей и детям гранатой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 7 января.

На место происшествия прибыли полицейские Сарненского РПП. Фигурант отказывался отдать взрывоопасный предмет, поэтому правоохранители применили слезоточивый газ.

Взрывотехники изъяли гранату (учебно-тренировочную), тротиловую шашку "Т-200", артиллерийский прах и зажигательную трубку.

Сейчас решается вопрос уведомления 40-летнего мужчины о подозрении по ч.1 ст.263 УК Украины. Также на него составлено два админматериала за домашнее насилие и неповиновение полицейским.

