08:27  09 января
Во Львовской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать 14-летнюю девочку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
07:49  09 января
В Ровенской области 85-летняя женщина чуть не замерзла в сугробе – ее спас полицейский
09 января 2026, 08:21

Угрожал гранатой своей семье: в Ровенской области задержали злоумышленника

09 января 2026, 08:21
Фото: Национальная полиция
В селе Оборки Ровенской области 39-летняя жительница сообщила правоохранителям, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает ей и детям гранатой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 7 января.

На место происшествия прибыли полицейские Сарненского РПП. Фигурант отказывался отдать взрывоопасный предмет, поэтому правоохранители применили слезоточивый газ.

Взрывотехники изъяли гранату (учебно-тренировочную), тротиловую шашку "Т-200", артиллерийский прах и зажигательную трубку.

Сейчас решается вопрос уведомления 40-летнего мужчины о подозрении по ч.1 ст.263 УК Украины. Также на него составлено два админматериала за домашнее насилие и неповиновение полицейским.

Напомним, в Киеве иностранцы угрожали мужчине гранатой, чтобы забрать его деньги. Это произошло на одной из улиц Днепровского района столицы. Там иностранцы подошли к 34-летнему киевлянину и заставили его перечислить им 5 тысяч гривен, угрожая гранатой.

Ровенская область Граната полиция домашнее насилие взрывоопасные предметы мужчина
