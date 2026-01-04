13:05  04 января
Сергей Дейнеко назначен советником МВД, а также продолжает службу в Госпогранслужбе
В Кривом Роге возле гаражей в шкафу нашли останки 34-летней женщины, пропавшей еще в ноябре
В Луцке россияне пытались завербовать ученика 8 класса – предложили поджог авто
В Кривом Роге возле гаражей в шкафу нашли останки 34-летней женщины, пропавшей еще в ноябре

Фото: Свои/Кривой Рог
Правоохранители выясняют обстоятельства гибели женщины, разыскиваемой более месяца после исчезновения с работы

Об этом сообщает "Свои.Кривой Рог", передает RegioNews.

В Кривом Роге правоохранители расследуют обнаружение человеческих останков в районе гаражного кооператива на улице Параджанова. Находку обнаружили вблизи гаражей, где в старом шкафу было обнаружено тело, вероятно, женщины. Об инциденте сразу сообщили полицию, на место прибыли следователи и криминалисты.

Согласно предварительным данным, погибшей может быть 34-летняя женщина, работавшая на железной дороге. Она исчезла в конце ноября, когда не явилась на ночную смену. После ее отсутствия коллеги обратились в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении, и женщину объявили в розыск.

Следствие также проверяет круг общения пропавшей. По имеющейся информации, женщина поддерживала отношения с мужчиной, с которым у нее раньше возникали конфликтные ситуации. Эти сведения изучаются в рамках досудебного расследования, никакие официальные выводы пока не озвучены.

В настоящее время продолжаются следственные действия и необходимы экспертизы для установления личности погибшей, а также точных обстоятельств и причин смерти. Правоохранители выясняют, как и когда тело очутилось в указанном месте. По результатам расследования будет дана правовая оценка происшествия.

Ранее сообщалось, в Хмельницком правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который в конце сентября 2025 года во время конфликта в гараже избил свою 35-летнюю бывшую сожительницу до смерти, после чего сбросил ее тело в обзорную яму и скрылся с места преступления.

