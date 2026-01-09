В Тернопольской области мужчина установил скрытую камеру в душе 21-летней соседки

Фото: полиция

Полицейские Тернопольщины передали в суд дело жителя Козовской громады, который через камеру подсматривал за соседкой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина установил скрытую камеру в летней кухне соседей, чтобы снимать 21-летнюю девушку, когда она принимала душ.

Неизвестное устройство, которое виднелось с вентиляционной шахты, заметила сама девушка и обратилась в полицию. Оперативники изъяли камеру, направленную прямо на душевую зону. Как выяснилось, видео и фото передавались по сети на телефон 57-летнего соседа.

Хотя мужчина удалил записи с мобильного, чтобы скрыть следы преступления, эксперты смогли восстановить все файлы для доказательства преступления.

Фигуранту инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 182 УК Украины). Ему грозит штраф, исправительные работы, пробационный надзор или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, во Львовской области задержали мужчину, который на улице пытался изнасиловать 14-летнюю девочку. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.