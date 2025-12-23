На Волыни безработный пошел зарабатывать у белорусского КГБ

Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

24-летнего местного жителя Волынской области разоблачили летом. Он искал в соцсетях лёгкий заработок. Тогда его завербовал белорусский КГБ. За деньги мужчина обходил пограничную местность, где фиксировал на гугл-картах координаты военных объектов.

"По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

