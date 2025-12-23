15:59  23 декабря
Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
15:46  23 декабря
Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
11:49  23 декабря
Во Львовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 11%
23 декабря 2025, 16:55

На Волыни безработный пошел зарабатывать у белорусского КГБ

23 декабря 2025, 16:55
Фото: СБУ
СБУ разоблачила агента белорусского КГБ. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

24-летнего местного жителя Волынской области разоблачили летом. Он искал в соцсетях лёгкий заработок. Тогда его завербовал белорусский КГБ. За деньги мужчина обходил пограничную местность, где фиксировал на гугл-картах координаты военных объектов.

"По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье. В городе задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.

