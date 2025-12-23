15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
11:49  23 грудня
На Львівщині захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг на 11%
23 грудня 2025, 16:55

На Волині безробітний пішов заробляти в білоруського КДБ

23 грудня 2025, 16:55
Фото: СБУ
СБУ викрила агента білоруського КДБ. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

24-річного місцевого жителя Волинської області викрили влітку. Він шукав у соцмережах легкого заробітку. Тоді його завербував білоруський КДБ. За гроші чоловік обходив прикордонну місцевість, де фіксував на гугл-картах координати військових об’єктів.

"За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)", - повідомили в СБУ.

Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі. У місті затримали агента ФСБ, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Завтра останній день, щоб подати заявку на отримання "зимової тисячі"
23 грудня 2025, 17:03
Українські прикордонники знищили танк, гармату й кілька одиниць важкої бронетехніки росіян у Донецькій області
23 грудня 2025, 16:42
Пройшли через погрози та допити: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей
23 грудня 2025, 16:20
Росіяни обстріляли Вінниччину: пошкоджено 14 будинків
23 грудня 2025, 15:06
У соціальних мережах побільшало української мови, – дослідження
23 грудня 2025, 14:59
На Київщині чоловік побив рідну тітку металевою каструлею
23 грудня 2025, 14:58
Будинки, автомобілі, незаконна зброя: прокуратура викрила посадовця Сил логістики ЗСУ, який заробив мільйони під час війни
23 грудня 2025, 14:45
07 серпня 2025
