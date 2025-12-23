На Волині безробітний пішов заробляти в білоруського КДБ

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

24-річного місцевого жителя Волинської області викрили влітку. Він шукав у соцмережах легкого заробітку. Тоді його завербував білоруський КДБ. За гроші чоловік обходив прикордонну місцевість, де фіксував на гугл-картах координати військових об’єктів.

"За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)", - повідомили в СБУ.

Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі. У місті затримали агента ФСБ, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ.