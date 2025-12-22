В Луцке мужчина угнал авто и устроил ДТП с маршруткой
В воскресенье, 21 декабря, мужчина незаконно завладел автомобилем и столкнулся с маршрутным такси. Авария произошла на проспекте Василия Моисея
Об этом сообщили в полиции Волынской области, передает RegioNews.
В результате ДТП никто из людей не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
Следователи внесли сведения по факту незаконного завладения транспортным средством в Единый реестр досудебных расследований по ст. 289 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленника задержали.
Напомним, в Хмельницкой области правоохранители объявили подозрение мужчине, который угнал у местного жителя автомобиль и разбил его. Ему светит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
