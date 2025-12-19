В Днепре военный удивил на авто под действиями наркотиков
Это произошло вечером в Самаровском районе. Правоохранители остановили автомобиль во время патрулирования
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Экипаж группы реагирования полиции остановил Daewoo Lanos. За рулем был военный. Правоохранители заметили у него признаки наркотического опьянения. Полицейские предложили ему пройти осмотр, но он отказался.
Правоохранители составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях – управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Напомним, ранее на трассе "Киев-Чоп" в Дубенском районе произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей - водитель "Volvo" не соблюдал безопасную дистанцию и вызвал цепное столкновение.
В Житомирской области 17-летняя девушка погибла в ДТП: что будет угрожать пьяному мотоциклистуВсе новости »
19 декабря 2025, 20:55Судья в Харьковской области сбила двух подростков на пешеходном переходе – ДБР открыли производство
19 декабря 2025, 20:42На Полтавщине грузовики влетели друг в друга
19 декабря 2025, 11:55
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Рождественская корзина в Украине подорожала: как изменились цены на продукты
19 декабря 2025, 23:30Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины, есть погибшие и раненые
19 декабря 2025, 22:57Украина вынуждена будет платить ЕС 3 млрд евро ежегодных процентов за 90 млрд евро кредита
19 декабря 2025, 22:49Центр Киева завтра перекроют: названная причина
19 декабря 2025, 22:35Сколько стоят наши дальнобойные дроновые атаки по РФ
19 декабря 2025, 22:20На Волыни грузовик налетел на велосипедиста и опрокинулся
19 декабря 2025, 21:55Стало известно, где могут пройти следующие мирные переговоры по Украине
19 декабря 2025, 21:21В выходные в Украине будет облачно, без существенных осадков, но с туманами
19 декабря 2025, 20:59В Житомирской области 17-летняя девушка погибла в ДТП: что будет угрожать пьяному мотоциклисту
19 декабря 2025, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все блоги »