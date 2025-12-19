В Днепре военный удивил на авто под действиями наркотиков

Фото: Нацполиция

Это произошло вечером в Самаровском районе. Правоохранители остановили автомобиль во время патрулирования

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Экипаж группы реагирования полиции остановил Daewoo Lanos. За рулем был военный. Правоохранители заметили у него признаки наркотического опьянения. Полицейские предложили ему пройти осмотр, но он отказался.

Правоохранители составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях – управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, ранее на трассе "Киев-Чоп" в Дубенском районе произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей - водитель "Volvo" не соблюдал безопасную дистанцию и вызвал цепное столкновение.