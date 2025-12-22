08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
07:56  22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
18:24  21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 08:39

У Луцьку чоловік викрав авто та влаштував ДТП з маршруткою

22 грудня 2025, 08:39
Читайте также на русском языке
Фото: Поліція Волинської області
Читайте также
на русском языке

У неділю, 21 грудня, чоловік незаконно заволодів автомобілем і зіткнувся з маршрутним таксі. Аварія трапилася на проспекті Василя Мойсея

Про це повідомили в поліції Волинської області, передає RegioNews.

Внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Слідчі внесли відомості за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали.

Нагадаємо, на Хмельниччині правоохоронці оголосили підозру чоловікові, який викрав у місцевого жителя автомобіль та розбив його. Йому світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція угон Луцьк Волинська область аварія маршрутка пасажири
На Львівщині мікроавтобус збив жінку на пішохідному переході
21 грудня 2025, 17:24
На Рівненщині зіткнулися вісім авто: є постраждалі
21 грудня 2025, 09:28
У Дніпрі військовий їздив на авто під наркотиками
20 грудня 2025, 08:20
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У Дніпрі водій збив пенсіонера прямо на "зебрі"
22 грудня 2025, 10:35
Росіяни обстріляли Херсон: постраждала жінка
22 грудня 2025, 10:25
У Москві підірвали авто з російським генералом: що відомо
22 грудня 2025, 09:57
У Києві відправили за ґрати чоловіка за пограбування таксиста
22 грудня 2025, 09:52
На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем
22 грудня 2025, 09:41
ДТП на Черкащині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждалі
22 грудня 2025, 09:33
Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви
22 грудня 2025, 09:26
На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини
22 грудня 2025, 09:20
Аварія вантажного поїзда на Житомирщині могла статися через БПЛА – Укрзалізниця
22 грудня 2025, 09:08
Драма вибору нового керівника ОП
22 грудня 2025, 08:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »