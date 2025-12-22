У Луцьку чоловік викрав авто та влаштував ДТП з маршруткою

Фото: Поліція Волинської області

У неділю, 21 грудня, чоловік незаконно заволодів автомобілем і зіткнувся з маршрутним таксі. Аварія трапилася на проспекті Василя Мойсея

Про це повідомили в поліції Волинської області, передає RegioNews.

Внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Слідчі внесли відомості за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали.

Нагадаємо, на Хмельниччині правоохоронці оголосили підозру чоловікові, який викрав у місцевого жителя автомобіль та розбив його. Йому світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.