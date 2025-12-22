У Луцьку чоловік викрав авто та влаштував ДТП з маршруткою
У неділю, 21 грудня, чоловік незаконно заволодів автомобілем і зіткнувся з маршрутним таксі. Аварія трапилася на проспекті Василя Мойсея
Про це повідомили в поліції Волинської області, передає RegioNews.
Внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Слідчі внесли відомості за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України.
Зловмисника затримали.
Нагадаємо, на Хмельниччині правоохоронці оголосили підозру чоловікові, який викрав у місцевого жителя автомобіль та розбив його. Йому світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
На Львівщині мікроавтобус збив жінку на пішохідному переходіВсі новини »
21 грудня 2025, 17:24На Рівненщині зіткнулися вісім авто: є постраждалі
21 грудня 2025, 09:28У Дніпрі військовий їздив на авто під наркотиками
20 грудня 2025, 08:20
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У Дніпрі водій збив пенсіонера прямо на "зебрі"
22 грудня 2025, 10:35Росіяни обстріляли Херсон: постраждала жінка
22 грудня 2025, 10:25У Москві підірвали авто з російським генералом: що відомо
22 грудня 2025, 09:57У Києві відправили за ґрати чоловіка за пограбування таксиста
22 грудня 2025, 09:52На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем
22 грудня 2025, 09:41ДТП на Черкащині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждалі
22 грудня 2025, 09:33Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви
22 грудня 2025, 09:26На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини
22 грудня 2025, 09:20Аварія вантажного поїзда на Житомирщині могла статися через БПЛА – Укрзалізниця
22 грудня 2025, 09:08Драма вибору нового керівника ОП
22 грудня 2025, 08:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі блоги »