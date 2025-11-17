На Волині легковик злетів з мосту у річку: є постраждалі
ДТП сталася у неділю, 16 листопада, близько 16:40 на Камінь-Каширщині
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто Volkswagen Polo на швидкості вилетів з мосту у річку Цир. Внаслідок аварії водій та 37-річний пасажир отримали травми. Обох госпіталізували.
Попередньо встановлено, що 31-річний водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Слідство триває.
Нагадаємо, зранку 16 листопада на Миколаївщині легковик вилетів з дороги та перекинувся. Постраждали дві людини.
