Прокуроры Волынской области направили в суд акт в отношении 40-летнего жителя Луцка. Оказалось, мужчина хотел заработать на наркотиках

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

С марта по май этого года мужчина заказывал большие партии психотропов. Делал он это через Telegram-канал. Затем эти запрещенные вещества собирался продавать на территории Луцка и Луцкого района.

Известно, что он купил 1,7 кг PVP и полкилограмма амфетамина. Также у него обнаружили МДМА и 4-ММС. Все эти вещества правоохранители изъяли.

"Обвиняемый находится под стражей, дальнейшую его судьбу будет решать суд", – говорят в прокуратуре.

