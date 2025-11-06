Ілюстративне фото

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

З березня по травень цього року чоловік замовляв великі партії психотропів. Робив він це через Telegram-канал. Потім ці заборонені речовини він збирався продавати на території Луцька та Луцького району.

Відомо, що він купив 1,7 кілограма PVP та пів кілограма амфетаміну. Також у нього знайшли МДМА та 4-ММС. Усі ці речовини правоохоронці вилучили.

"Обвинувачений перебуває під вартою, подальшу його долю вирішуватиме суд", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали жінку на вулицях Пересипського району з 20 пакунками небезпечного препарату. Вона планувала розповсюдити серед мешканців міста.