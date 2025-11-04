На Волыни разоблачили масштабный незаконный табачный бизнес и почти 12 тысяч готовых сигарет
Трое жителей Ковельского района пытались заработать на незаконном табаке, но их деятельность разоблачили правоохранители
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
На территории домовладения 45-летнего мужчины правоохранители обнаружили целую "табачную фабрику". В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 680 кг листьев табака, 45 кг измельченного растения, почти 12 тысяч готовых сигарет, более 35 тысяч гильз для их производства, 7 станков для обработки и фасовки, 3 – для измельчения табака, а также черновые записи ведения незаконного бизнеса.
Предварительная стоимость изъятого составляет более 500 тысяч гривен.
Все фигуранты сообщены о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Обвинительные акты в трех уголовных производствах направлены в суд.
Напомним, в октябре на Волыни правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет стоимостью более 2,2 миллиона гривен. Противоправную схему организовал 26-летний житель Одесщины.