12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
04 ноября 2025, 15:57

На Волыни разоблачили масштабный незаконный табачный бизнес и почти 12 тысяч готовых сигарет

04 ноября 2025, 15:57
иллюстративное фото: из открытых источников
Трое жителей Ковельского района пытались заработать на незаконном табаке, но их деятельность разоблачили правоохранители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На территории домовладения 45-летнего мужчины правоохранители обнаружили целую "табачную фабрику". В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 680 кг листьев табака, 45 кг измельченного растения, почти 12 тысяч готовых сигарет, более 35 тысяч гильз для их производства, 7 станков для обработки и фасовки, 3 – для измельчения табака, а также черновые записи ведения незаконного бизнеса.

Предварительная стоимость изъятого составляет более 500 тысяч гривен.

Все фигуранты сообщены о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Обвинительные акты в трех уголовных производствах направлены в суд.

Напомним, в октябре на Волыни правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет стоимостью более 2,2 миллиона гривен. Противоправную схему организовал 26-летний житель Одесщины.

