31 октября 2025, 15:59

На Волыни пограничники перекрыли канал переправки лиц в ЕС

31 октября 2025, 15:59
фото: ГПСУ
Злоумышленники организовали стойкий канал нелегальной переправки мужчин за границу. За свои услуги они получали от 6000 до 6500 долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатором схемы является 30-летний переселенец из Луганской области, проживающий в Киеве. Его пособником оказался 20-летний житель Владимира. Житель столицы занимался поиском клиентов и получал от них предоплату. Пособник встречал его во Владимирском районе, доставлял к границе, указывал направление движения и получал оставшиеся суммы.

Несколько месяцев назад Волыня задержали сразу после получения 3200 евро за незаконную переправку лица через границу. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

На днях правоохранители провели обыски и у организатора. Мужчине также доложено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, на Волыни двое мужчин организовали "трансфер" военнообязанных лиц через границу за 7000 долларов. Делков задержали по дороге в приграничную зону.

31 октября 2025
07 августа 2025
