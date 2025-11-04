На Волині викрили масштабний незаконний тютюновий бізнес і майже 12 тисяч готових цигарок

фото: ДПСУ

Троє мешканців Ковельського району намагалися заробити на незаконному тютюні, але їхню діяльність викрили правоохоронці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

На території домоволодіння 45-річного чоловіка правоохоронці виявили цілу "тютюнову фабрику". Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 680 кг листя тютюну, 45 кг подрібненої рослини, майже 12 тисяч готових цигарок, понад 35 тисяч гільз для їх виробництва, 7 станків для обробки й фасування, 3 – для подрібнення тютюну, а також чорнові записи ведення незаконного бізнесу.

Попередня вартість вилученого становить понад 500 тисяч гривень.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти у трьох кримінальних провадженнях скеровано до суду.

Нагадаємо, у жовтні на Волині правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення сигарет вартістю понад 2,2 мільйона гривень. Протиправну схему організував 26-річний житель Одещини.