16:12  31 жовтня
Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 15:59

На Волині прикордонники перекрили канал переправлення осіб до ЄС

31 жовтня 2025, 15:59
фото: ДПСУ
Зловмисники організували стійкий канал нелегального переправлення чоловіків за кордон. За свої послуги вони отримували від 6000 до 6500 доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Організатором схеми є 30-річний переселенець з Луганської області, який мешкає у Києві. Його пособником виявився 20-річний житель міста Володимир. Житель столиці займався пошуком клієнтів та отримував від них передоплату. Пособник зустрічав їх у Володимирському районі, доставляв до кордону, вказував напрямок руху і отримував решту суми.

Кілька місяців тому волинянина затримали одразу після отримання 3200 євро за незаконне переправлення особи через кордон. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Днями правоохоронці провели обшуки й в організатора. Чоловіку також повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Волині двоє чоловіків організували "трансфер" військовозобов’язаних осіб через кордон за 7000 доларів. Ділків затримали дорогою до прикордонної зони.

