На Волині прикордонники перекрили канал переправлення осіб до ЄС

Зловмисники організували стійкий канал нелегального переправлення чоловіків за кордон. За свої послуги вони отримували від 6000 до 6500 доларів

Організатором схеми є 30-річний переселенець з Луганської області, який мешкає у Києві. Його пособником виявився 20-річний житель міста Володимир. Житель столиці займався пошуком клієнтів та отримував від них передоплату. Пособник зустрічав їх у Володимирському районі, доставляв до кордону, вказував напрямок руху і отримував решту суми.

Кілька місяців тому волинянина затримали одразу після отримання 3200 євро за незаконне переправлення особи через кордон. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Днями правоохоронці провели обшуки й в організатора. Чоловіку також повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

