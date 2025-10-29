Фото: иллюстративное

В январе этого года в Луцке на улице Конякина произошло трагическое событие

Об этом стало известно из эфира Телеканала "Конкурент Волынь", передает RegioNews.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения удерживал в квартире троих детей в течение нескольких часов, угрожая им ножом и не разрешая передвигаться по помещению. По словам прокурора, он потребовал от детей дать обещание получить отсрочку от службы в Вооруженных силах Украины.

Входная дверь квартиры была закрыта на замок, а при попытке детей переместиться мужчина толкал их и угрожал физической расправой. Когда на место происшествия приехала полиция, обвиняемый заявил, что взорвет гранату, если требования не будут выполнены.

Адвокат обвиняемого настаивал на переквалификации дела, утверждая, что заложников фактически не было и мотив получения отсрочки от мобилизации возник во время конфликта из-за действий полиции. Сам мужчина на суде извинился за январские события, признавая свое поведение ошибочным.

Суд признал мужчину виновным по части второй статьи 147 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Если апелляционный суд не изменит решения, именно столько времени он проведет за решеткой за совершенное.

