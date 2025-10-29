13:17  29 жовтня
29 жовтня 2025, 15:11

Заручники у Луцьку: чоловік погрожував трьом дітям і вимагав відстрочку – вирок суду

Фото: ілюстративне
У січні цього року у Луцьку на вулиці Конякіна сталася трагічна подія

Про це стало відомо з ефіру Телеканалу "Конкурент Волинь", передає RegioNews.

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння утримував у квартирі трьох дітей протягом кількох годин, погрожуючи їм ножем і не дозволяючи пересуватися по приміщенню. За словами прокурора, він вимагав від дітей дати обіцянку щодо отримання відстрочки від служби у Збройних силах України.

Вхідні двері квартири були зачинені на замок, а при спробі дітей переміститися чоловік штовхав їх і погрожував фізичною розправою. Коли на місце події приїхала поліція, обвинувачений заявив, що підірве гранату, якщо вимоги не будуть виконані.

Адвокат обвинуваченого наполягав на перекваліфікації справи, стверджуючи, що заручників фактично не було і мотив отримання відстрочки від мобілізації виник під час конфлікту через дії поліції. Сам чоловік на суді попросив вибачення за січневі події, визнаючи свою поведінку помилковою.

Суд визнав чоловіка винним за частиною другою статті 147 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді сімох років позбавлення волі. Якщо апеляційний суд не змінить рішення, саме стільки часу він проведе за ґратами за скоєне.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї. 37-річний місцевий житель під час конфлікту з незнайомцями дістав із багажника гвинтівку та погрожував чоловікам фізичною розправою.

