З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 18:31

У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні

24 жовтня 2025, 18:31
Фото: ілюстративне
Правоохоронці перевіряють обставини смерті 13-річного хлопчика, який помер дорогою до лікарні після кількох днів харчового отруєння

Про це повідомляє TrueUA з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

У Луцьку трагічно помер 13-річний хлопчик, який, за попередніми даними, отруївся продуктами харчування. Підлітку стало зле після вживання шаурми. Протягом чотирьох днів у нього спостерігалися симптоми отруєння – нудота, блювота та сильний пронос.

20 жовтня стан дитини різко погіршився, і батьки вирішили терміново везти його до лікарні. Проте хлопчик помер просто на парковці медзакладу, не встигнувши отримати допомогу.

Загиблий був учнем однієї зі шкіл Дубенського району Рівненської області. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Правоохоронці з’ясовують обставини події, зокрема, де саме дитина могла придбати шаурму і чи могла вона бути причиною отруєння. Остаточні результати експертизи очікуються найближчим часом.

Нагадаємо, на Одещині троє людей постраждали від отруєння чадним газом, один із них загинув. Нині правоохоронці з’ясовують, що саме стало причиною трагедії – несправність опалення чи порушення правил безпеки.

