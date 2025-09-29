Фото: Держмитслужба

На митному посту "Устилуг" митники виявили майже 100 кг продукції російського походження – червону ікру та крабове м’ясо орієнтовною вартістю 170 тисяч гривень

Про це повідомляє Держмитслужба, інформує RegioNews.

Заборонені товари до країни віз українець, який повертався з Європи. Контейнери та банки з російською продукцією лежали у салоні мікроавтобуса без ознак приховування. На упаковці було чітке маркування "РФ, Камчатський край".

Ікру та крабове м’ясо вилучили. Стосовно водія склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Остаточне рішення у справі ухвалить суд.

Зазначається, що вВезення в Україну окремих товарів з Росії заборонено ще з 2015 року, а з квітня 2022-го Кабмін України запровадив повне ембарго на будь-яку торгівлю з державою-агресором.

