16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2025, 22:40

На Волині митники вилучили центнер російської ікри та крабового м’яса

29 вересня 2025, 22:40
Читайте также на русском языке
Фото: Держмитслужба
Читайте также
на русском языке

На митному посту "Устилуг" митники виявили майже 100 кг продукції російського походження – червону ікру та крабове м’ясо орієнтовною вартістю 170 тисяч гривень

Про це повідомляє Держмитслужба, інформує RegioNews.

Заборонені товари до країни віз українець, який повертався з Європи. Контейнери та банки з російською продукцією лежали у салоні мікроавтобуса без ознак приховування. На упаковці було чітке маркування "РФ, Камчатський край".

Ікру та крабове м’ясо вилучили. Стосовно водія склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Остаточне рішення у справі ухвалить суд.

Зазначається, що вВезення в Україну окремих товарів з Росії заборонено ще з 2015 року, а з квітня 2022-го Кабмін України запровадив повне ембарго на будь-яку торгівлю з державою-агресором.

Нагадаємо, на Львівщині на кордоні з Польщею митники виявили 188 смартфонів Apple iPhone 14, які водій мікроавтобуса заховав у запасному колесі. Орієнтовна вартість вилучених гаджетів – близько 4 млн гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ митниця контрабанда Волинська область ікра митники
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Заробила 58 млн грн і "забула" про податки: блогерці Софії Стужук оголосили підозру
29 вересня 2025, 23:05
Шпигував за ЗСУ поблизу району Курської операції: в Україні отримав вирок агент РФ
29 вересня 2025, 21:55
Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинув підліток
29 вересня 2025, 21:35
На Закарпатті 70-річний пенсіонер напав на сусіда з ножем під час розпиття алкоголю
29 вересня 2025, 21:26
На Черкащині помер 7-річний хлопчик: лікарю загрожує ув'язнення
29 вересня 2025, 21:15
Військові ЗСУ беруть участь у навчаннях у Данії з протидії дронам – Генштаб
29 вересня 2025, 21:12
На Херсонщині судили жінку, яка брала участь у "референдумі" окупантів
29 вересня 2025, 20:35
Три години наодинці з хвилями: біля Одеси врятували ірландського моряка
29 вересня 2025, 20:22
На Львівщині судили колишнього правоохоронця за поїздки на арештованому авто
29 вересня 2025, 19:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »