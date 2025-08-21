Ранкова атака на Луцьк: постраждала 48-річна жінка
У Луцьку під час ранкової ворожої атаки уламками скла була травмована 48-річна жінка. Постраждала перебувала в магазині одного з приміських сіл, коли отримала поранення руки, ноги та спини
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.
Зазначається, що жінку терміново госпіталізували.
Відомо, що вона є матір'ю рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі.
Будівля магазину зазнала незначних пошкоджень.
Нагадаємо, в ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.
