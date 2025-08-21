Ранкова атака на Луцьк: постраждала 48-річна жінка

Фото: ДСНС Волині

У Луцьку під час ранкової ворожої атаки уламками скла була травмована 48-річна жінка. Постраждала перебувала в магазині одного з приміських сіл, коли отримала поранення руки, ноги та спини

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

Зазначається, що жінку терміново госпіталізували.

Відомо, що вона є матір'ю рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі.

Будівля магазину зазнала незначних пошкоджень.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.