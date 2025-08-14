На Волыни жители обнаружили личинку с хвостом
Местная жительница обнаружила в ведре с водой необычную личинку
Об этом сообщила подписчица Tanya Marushka в Facebook-сообществе "Насекомые Украины", передает RegioNews.
На Волыни местная жительница обнаружила в ведре с пресной водой необычную личинку с хвостом. По ее описанию длина тела составляла около 2 см, а хвост – до 3 см.
Специалисты определили находку как одну из стадий развития мухи-пчеловидки. Через некоторое время личинки покидают воду и передвигаются в более сухие места для завершения метаморфоза.
Такие насекомые являются частью природного цикла развития вида и не представляют опасности для людей. В то же время они могут попадать в водоемы или домашние емкости случайно.
Жителям советуют внимательно проверять воду и аквариумы перед использованием, особенно если в емкости могут оказаться личинки разных водяных насекомых.
