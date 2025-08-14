13:01  14 августа
На Волыни жители обнаружили личинку с хвостом
В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
На Волыни жители обнаружили личинку с хвостом

Фото: Facebook/Насекомые Украины
Местная жительница обнаружила в ведре с водой необычную личинку

Об этом сообщила подписчица Tanya Marushka в Facebook-сообществе "Насекомые Украины", передает RegioNews.

На Волыни местная жительница обнаружила в ведре с пресной водой необычную личинку с хвостом. По ее описанию длина тела составляла около 2 см, а хвост – до 3 см.

Специалисты определили находку как одну из стадий развития мухи-пчеловидки. Через некоторое время личинки покидают воду и передвигаются в более сухие места для завершения метаморфоза.

Такие насекомые являются частью природного цикла развития вида и не представляют опасности для людей. В то же время они могут попадать в водоемы или домашние емкости случайно.

Жителям советуют внимательно проверять воду и аквариумы перед использованием, особенно если в емкости могут оказаться личинки разных водяных насекомых.

Ранее сообщалось, жители Днепра все чаще находят в своих квартирах сороконожек, которых в народе называют мухоловками. Специалисты объясняют, почему эти насекомые выбирают влажные и темные уголки домов и что это значит для хозяев.

