Фото: Facebook/Комахи України

Про це повідомила підписниця Tanya Marushka у Facebook-спільноті "Комахи України", передає RegioNews.

На Волині місцева мешканка виявила у відрі з прісною водою незвичну личинку з хвостом. За її описом, довжина тіла становила близько 2 см, а хвіст – до 3 см.

Фахівці визначили знахідку як одну зі стадій розвитку мухи-бджоловидки. Через деякий час личинки залишають воду та пересуваються у більш сухі місця для завершення метаморфозу.

Такі комахи є частиною природного циклу розвитку виду і не становлять небезпеки для людей. Водночас вони можуть потрапляти у водойми чи домашні ємності випадково.

Мешканцям радять уважно перевіряти воду та акваріуми перед використанням, особливо якщо у ємності можуть опинитися личинки різних водяних комах.

