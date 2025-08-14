13:01  14 серпня
На Волині мешканці виявили личинку з хвостом
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 13:01

На Волині мешканці виявили личинку з хвостом

14 серпня 2025, 13:01
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Комахи України
Читайте также
на русском языке

Місцева мешканка виявила у відрі з водою незвичну личинку

Про це повідомила підписниця Tanya Marushka у Facebook-спільноті "Комахи України", передає RegioNews.

На Волині місцева мешканка виявила у відрі з прісною водою незвичну личинку з хвостом. За її описом, довжина тіла становила близько 2 см, а хвіст – до 3 см.

Фахівці визначили знахідку як одну зі стадій розвитку мухи-бджоловидки. Через деякий час личинки залишають воду та пересуваються у більш сухі місця для завершення метаморфозу.

Такі комахи є частиною природного циклу розвитку виду і не становлять небезпеки для людей. Водночас вони можуть потрапляти у водойми чи домашні ємності випадково.

Мешканцям радять уважно перевіряти воду та акваріуми перед використанням, особливо якщо у ємності можуть опинитися личинки різних водяних комах.

Раніше повідомлялося, мешканці Дніпра дедалі частіше знаходять у своїх квартирах сороконіжок, яких у народі називають мухоловками. Фахівці пояснюють, чому ці комахи обирають вологі та темні куточки будинків і що це означає для господарів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вода Волинська область природа комахи
У Дніпрі масово з'явилися сороконіжки: що про них кажуть фахівці
13 серпня 2025, 21:10
На Волині вилучили контрафакт на 2,6 млн грн у гаражі 33-річного чоловіка
13 серпня 2025, 20:14
На трасі Луцьк - Львів комбайн смертельно травмував 59-річну велосипедистку
13 серпня 2025, 17:56
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Пара з Кривого Рогу намагалася переправити військовозобов’язаного за 12 тис. доларів через кордон
14 серпня 2025, 14:40
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
14 серпня 2025, 14:29
Російські війська просунулися на понад 20 кв. км на сході України — DeepState
14 серпня 2025, 14:18
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 13:56
На Волині 16-річний мотоцикліст збив велосипедиста: потерпілий загинув
14 серпня 2025, 13:55
Росія випробовує FPV-дрони для скидання протипіхотних мін "Пелюстка"
14 серпня 2025, 13:41
Завтра все завершиться: губернатор Бєлгорода висловив думку щодо можливого завершення війни
14 серпня 2025, 13:23
Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: коли стартують переговори і хто буде присутній
14 серпня 2025, 13:09
За 1100 доларів "гарантував" вступ до ВНЗ: у Львові затримали зловмисника
14 серпня 2025, 12:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »