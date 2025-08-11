фото: иллюстративное

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В селе Обенижи Ковельского района произошла трагедия - на местном водоеме утонул 60-летний мужчина. Местные жители обнаружили пострадавшего в воде без признаков жизни и достали его на берег.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики, оказавшие пострадавшему необходимую помощь. Однако, несмотря на все усилия, спасти мужчину не удалось.

Личность погибшего уже установили – им оказался местный житель села Обенижи. Обстоятельства инцидента выясняют соответствующие службы.

Напомним, вечером 10 августа в Харькове с пятого этажа выпала трехлетняя девочка. К счастью, она упала на кондиционер четвертого этажа, что спасло ей жизнь.